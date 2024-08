Atletica Sara Fantini avvicina i 73 metri ed entra nella finale olimpica del martello alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)comincia positivamente il suo percorso ai Giochi di Parigi 2024 e supera lo scoglio delle qualificazioni, accedendo per la seconda volta consecutiva alladel lancio delfemminile. La primatista italiana ha archiviato di fatto la pratica al primo tentativo,ndo i 73(minimo richiesto per la Q grande) con un solido 72.40 ampiamente sufficiente per rire tra le 12 finaliste. La fresca campionessa europea di Roma 2024 non si è migliorata nei lanci successivi, 69.93 e 71.08, chiudendo la sessione in ottava posizione assoluta e candidandosi ad un ruolo da outsider in vista delladi martedì 6 agosto. Per salire sul podio a cinque cerchi servirà però con ogni probabilità oltrepassare il 75.77 del suo record italiano. Miglior misura d’ingresso all’ultimo atto per la sorprendente finlandese Krista Tervo (primato nazionale con 74.