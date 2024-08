A che ora Simonelli oggi alle Olimpiadi | batteria n di corsia avversari quanti si qualificano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Ultime ore di attesa prima del debutto olimpico di Lorenzo, impegnato stamattina nelle batterie dei 110 ostacoli ai Giochi di Parigi 2024. Il Campione d’Europa in carica, outsider di lusso per le medaglie in questa rassegna a cinque cerchi, comincia dunque il suo percorso sulla pista dello Stade de France con l’obiettivo di superare il turno senza dover passare dai ripescaggi. Il primatista italiano, per volare direttamente in semifinale, dovrà chiudere la suanelle prime tre posizioni oppure realizzare uno dei migliori 3 tempi di ripescaggio prendendo in considerazione tutte e cinque le heat. Una missione alla portata dell’ostacolista romano, che si presentacon il quarto accredito stagionalespdei tre americani Holloway, Crittenden e Roberts.