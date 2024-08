Velasco-Barbolini l’Italvolley femminile c’è

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) È un’Italvolley formato deluxe, sia per quel che riguarda gli uomini che per le donne, ottimamente giostrate dache hanno lanciato ancora Gaia Giovannini in campo al posto della Bosetti, con ottimi risultati: "Davvero una bella partita – il racconto della Giovannini – e non lo dico per la mia prestazione. Abbiamo giocato veramente di squadra e questo ha fatto la differenza contro un’Olanda che ci ha tenuto sotto pressione con costanza durante tutto l’arco del match. Noi siamo state molto grintose e cariche, decise nelle situazioni delicate. Contro la Turchia? La affrontiamo come la partita di stasera, senza focalizzarci sugli errori perché ci saranno". "Io tranquilla? Beh, ovvio che un po’ di ansia e di adrenalina ci sono, io cerco di mantenere calma e serenità perché il rischio è quello di commettere troppi errori in partite del genere che per me sono una novità".