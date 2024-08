Valdinievole in difficoltà gli agricoltori | Non siamo preoccupati ormai siamo disperati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Pistoia, 3 agosto 2024 – Un settore che era andato ingià a fine giugno perché, nonostante le piogge copiose e temperature non elevate, la semina dei chicchi di mais era avvenuta troppo tardi e quindi si era già visto che ci sarebbero stati dei problemi. Oggi, a distanza di un mese, con in mezzo un luglio che più secco non si potrebbe e con le riserve d’acqua che iniziano a scarseggiare, il mondo agricolo e dell’allevamento inè alle corde. A dirlo è Paolo Giorgi, vicepresidente di Coldiretti Pistoia nonché membro della sezione "Giovani Impresa" a livello nazionale e titolare – assieme al fratello Valentino – della società agricola "Le Corti" dal 2004 che lavora in maniera importante in tutta la