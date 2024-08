Uno scandalo Imane Khelif scatta la protesta E ora si mette male per la pugile | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 3 agosto 2024) Prosegue a Parigi le gare delle Olimpiadi, ma a tenere banco è sempre il caso dellaintersex. Dopo aver sconfitto Angela Carini in un incontro lampo, chiusosi dopo appena 14 secondi con il ritiro dell’atleta italiana,tornerà di nuovo sul ring oggi pomeriggio, 3 agosto, poco dopo le 17. Il suo prossimo avversario sarà la ungherese Luca Hamori. Tutti i riflettori dei media internazionali sono puntati su, la cui partecipazione al torneo femminile di boxe è contestata da una parte dell’opinione pubblica, che ritiene l’algerina avvantaggiata per i suoi livelli di testosterone. Il dibattito è andato ormai al di là dello sport, coinvolgendo anche la politica e le istituzioni. E la polemica continua a divampare. Leggi anche: “ha detto?!”. Gelo alle Olimpiadi, i giornalisti Rai in imbarazzo per Lorenzo Musetti “Uno”.