Tendenza arancione per illuminare l’abbronzatura dell’estate 2024

(Di sabato 3 agosto 2024) L’è lamoda dell’estate. Un colore vivace ed energico che può aggiungere un tocco di allegria e calore a qualsiasi guardaroba. Tuttavia, poiché si tratta di una nuance che non passa inosservata, indossarlo può sembrare una sfida. Inoltre c’è sempre il problema di come abbinarlo correttamente. Abbiamo creato per tutte le nostre lettrici una mini guida su come indossare l’nell’estatein modo da stupire e sentirsi a proprio agio. Di Giorno Durante il giorno, l’può essere un’ottima scelta per un look casual e fresco. Si può optare per una t-shirt o una camiciaabbinata a un semplice paio jeans blu e dei mocassini en pendant. Per un outfit da ufficio meglio attenersi a qualcosa di più formale.