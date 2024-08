Settima giornata Parigi 2024 | l’Italia festeggia l’argento nel canottaggio doppio pesi leggeri

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 3 agosto 2024) Nellagli azzurri delsi ripetono nuovamente conquistando un’altra medaglia d’argento nella categoriapesodopo quella del quattro con. Stefano Oppo e Gabriel Soares sono giunti dietro l’Irlanda e davanti al Grecia al fotofinish.OLIMPIADID’ARGENTO NELGli azzurri partono subito forte nei primi 500 m, ma Grecia ed Irlanda non sono da meno tenendo un ritmo forsennato. Anche la Norveglia non sta a guardare, ma con il passare dei metri le posizioni iniziano a definirsi: gli irlandesi scappano via lasciando Italia e Grecia giocarsi la seconda piazza, che si decide al fotofinish. Oppo e Soarez difatti precedono Papakonstantinou e Gkaidatsis di un solo decimo, transitando in 6’13?33.