Pechino Express | Due Gieffini Nel Cast!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di sabato 3 agosto 2024) Alcune indiscrezioni sui prossimi concorrenti di “” svelano la possibile partecipazione di due ex. Ecco di chi si tratta! L’ultima stagione di “” ha concluso il suo viaggio qualche mese fa, coronando la squadra dei Pasticcieri, formata dai fratelli Damiano e Massimiliano Carrara, come vincitori. La loro vittoria, tuttavia, non è stata priva di controversie. Infatti, i Carrara sono stati criticati per aver eliminato Fabio Caressa e sua figlia Eleonora, noti come I Caressa, suscitando non poche discussioni sui social. Ora, con l’inverno all’orizzonte, il pubblico attende con ansia la nuova stagione, cercando di indovinare chi saranno i nuovi concorrenti pronti a esplorare angoli esotici e misteriosi del mondo.