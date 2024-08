Olimpiadi Parigi 2024 una medaglia per Angela Carini | la proposta del Comune di Fiumicino

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2024) L’amministrazione comunale diha deciso di conferire unaalla pugile azzurrariconoscendole il merito di “incarnare i veri valori dello sport“. “Quanto accaduto a, ai danni della nostra atleta, è tutto fuorchè sport – ha dichiarato l’assessore allo Sport, Federica Poggio – In quell’incontro non c’era nulla dei valori Olimpici. È stata una disputa politica non un match di boxe. Sul ring c’era il buonsenso contro una folle ideologia che ci vuole tutti omologati, tutti uguali senza alcuna differenza. E invece le differenze c’erano, come dimostra il disallineamento dei parametri ormonali a livello internazionale che ha permesso a un’atleta fuori norma di poter prendere parte a una gara che oggettivamente non si e’ svolta in maniera equa. Da donna, da assessore allo sport, da sportiva sono indignata“.