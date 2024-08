Olimpiadi in famiglia per Federica Pellegrini | la Divina è volata a Parigi come membro del Cio col marito Matteo Giunta e la figlia Matilde

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 3 agosto 2024)è sempre e comunque la. Anche fuori dalla vasca. È bastato vederla allediper capire che lei ha già vinto tutto. Per la campionessa di nuoto questa è la prima Olimpiade da non atleta. Èdel Cio (Comitato Olimpico internazionale) accompagnata dale dalla, nata a gennaio. E proprio il diario social dalla capitale francese in versione mamma ha conquistato il web.si mostra in volo con la sua bambina in braccio, poi inalla cerimonia d’apertura dei giochi. E, ancora, i selfie a tre e le dediche di papàprima alla piccola di casa e poi alla moglie, per la prima volta alletra il pubblico e non da protagonista in vasca.