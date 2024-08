Napoli allenamento congiunto a Castel di Sangro | annuncio ufficiale i dettagli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 3 agosto 2024) Un nuovoper ildopo l’amichevole di oggi contro il Girona, ecco l’Manca poco alla fine di questa pre season. Il, dopo il ritiro di Dimaro, è adesso adicome di consueta per la seconda e ultime parte di preparazione. Oggi ci sarà l’ultimo test amichevole contro il Girona, alle ore 18:30: una partita che, come quella col Brest di mercoledì sera, permetterà ad Antonio Conte di testare in maniera ancora più evidente i livello fisico e tecnico-tattico della squadra. Sì perché la prossima settimana, cioè il 10 agosto, si comincia a fare sul serio con il primo impegnocontro il Modena in Coppa Italia. Il mister vuole partire con il piede giusto e per questo ha già deciso di tenere la squadra in ritiro prima di quel match.