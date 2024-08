MotoGp Aleix Espargaro in pole a Silverstone

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 ago. (askanews) – Fantastico, che a 35 anni segna unada record sul circuito di, tracciato a lui congeniale (c’ha vinto l’anno scorso). “Quando ho visto il tempo ero impressionato anch’io – ha detto il pilota dell’Aprilia, che si ritirerà a fine stagione -. Giro perfetto, non ho commesso nessun errore, pensavo fosse impossibile ma questa è la mia pista Ho rischiato tutto”. Le Aprilia sono in forma sul tracciato inglese (al netto dell’ottavo tempo di Vinales, caduto alla fine), ma le Ducati sono sul riferimento, hanno lavorato molto in previsione gara.