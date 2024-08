Malore in volo per Fedez ricoverato e dimesso a Brindisi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) il cantantesi è sentito male ieri sera mentre era su unprivato diretto in Puglia ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Perrino dida dove è statao poidopo qualche ora.sarebbe dovuto andare a Gallipoli per un concerto che è stato poi annullato. Secondo quanto fa sapere la Asl di, il cantante è arrivato "alle 22.29 al Pronto soccorso del Perrino, su un'ambulanza del 118, con dolori addominali e vomito. È stato preso in carico e sottoposto a prelievo di sangue e terapia con antidolorifici. Alle 3.51 di oggi è statosu sua richiesta". L'annuncio dele il conseguente annullamento del concerto di Gallipoli è stato diffuso sui profili social dello stesso cantante.