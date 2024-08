Lautaro Martinez pensaci tu! Obiettivo per Genoa-Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024) Pisa-, complice l’infortunio di Mehdi Taremi, ha mostrato tutte le lacune di un attacco, quello nerazzurro, orfano dei suoi titolarissimie Marcus Thuram. Esattamente il motivo per cui il rientro anticipato dell’argentino è fondamentale in vista di. RITORNO PROVVIDENZIALE – In vacanza fino all’8 agosto dopo le fatiche in nazionale che hanno portato alla vittoria della seconda Copa América consecutiva con l’Argentina,mostra tutto il suo attaccamento ai colori nerazzurri. E lo fa decidendo di rientrare prima dalle vacanze – come fatto anche dal compagno di reparto Marcus Thuram – anche e soprattutto dopo l’infortunio di Mehdi Taremi. La data segnata in rosso sul calendario è quella del 17 agosto, quando è in programma, debutto nella prossima Serie A per i campioni d’Italia.