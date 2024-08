Lacrime sul ring | Khelif vince ancora battuta Hamori VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 3 agosto 2024) AGI - Prosegue l'avventura della pugile Imanedopo l'incontro vinto contro Angela Carini, ritiratasi dopo 46 secondi: l'algerina ha battuto l'ungherese Anna Lucanei quarti di finale della categoria 66 kg, assicurandosi come minimo la medaglia di bronzo. Non era un match come tutti gli altri quello che metteva di fronte la 25enne di Tiaret e l'ungherese, fischiatissima: dopo le tante polemiche di questi giorni, l'attenzione mediatica non poteva che essere al massimo.è stata però più forte di tutto e tutti, ha sconfitto la sua rivale con verdetto unanime e si è assicurata la semifinale dei 66 kg, il che le garantisce la medaglia: nella peggiore delle ipotesi, sarà bronzo.