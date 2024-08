La settimana corta piace ai lavoratori? Un anno da cavie ecco il nostro bilancio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Il giorno libero in più ritagliato grazie all’introduzione dellaviene utilizzato principalmente per “cura della casa o di familiari a carico”, mentre all’ultimo posto, fanalino di coda, ci sono le “attività a favore della comunità”. Sul podio anche le “attività ricreative”, il relax e le attività culturali, lo sport. Tra le tante percezioni positive soprattutto nell’ambito della conciliazione fra lavoro e vita familiare, emerse dalle risposte dei dipendenti, spiccano alcuni punti di frattura: un calo di “amicizia sul lavoro” e di interdipendenza, così come si avverte una certa perdita di “significato del lavoro”.