Ispezioni sui luoghi di lavoro entra in vigore il decreto che abbuona le sanzioni certifica il rischio basso e avvisa dei controlli

(Di sabato 3 agosto 2024) Contratti, sommerso, sicurezza suidi: scende in campo illegislativo n. 103/2024, indal 2 agosto, emanato in attuazione della “legge annuale per il mercato e la concorrenza” approvata dall’esecutivo di Mario Draghi e intitolato “Semplificazione deisulle attività economiche”. Alla base dell’operazione è il principio della “fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni”, nonché della “efficacia, efficienza e proporzionalità”, con l’impegno a minimizzare le richieste documentali “secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato“. In un Paese dove itrovano irregolarità in tre aziende su quattro, la dichiarazione d’intenti dell’articolo 5 ha già fatto arrabbiare molti.