Inter Arnautovic e Correa rimangono in stallo | spunta l’ipotesi rescissione|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 3 agosto 2024) 2024-08-03 17:25:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Un’altra settimana di lavoro per preparare al meglio l’esordio in campionato contro il Genoa, la prima con lo scudetto al petto e la seconda stella da sfoggiare sulla maglietta. Ma anche un’altra settimana all’insegna dellonelle trattative di mercato per l’di Simone Inzaghi, che quello che doveva fare lo ha praticamente fatto per allestire un organico che si mantenga competitivo su più fronti, con gli arrivi di Taremi e Zielinski a parametro zero e del secondo portiere Josep Martinez dal Genoa per 13,5 milioni più bonus. Ma che da qui alla fatidica data del 31 agosto spera ancora di risolvere alcune spinose questioni in uscita per dare l’assalto ad un attaccante che completi, numericamente e per caratteristiche, il reparto offensivo nerazzurro.