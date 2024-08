Il blitz al Casacon Musica alta e lavoratori in nero | maxi multa al locale della Riviera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Sono stati chiamati per disturbo alla quiete pubblica e quando sono arrivati sul posto hanno notato che qualcosa non andava. La squadra Amministrativaquestura di Ancona, assieme al Gruppo del Comando provincialeGuardia di Finanza dorica e al personale dell’Arpam, Agenzia per la Protezione ambientale delle Marche, ha compiuto un controllo amministrativo a "", ilimmerso nel verde del Parco del Codi Sirolo, sorto dalle ceneri dell’ex Conchiglia verde, inaugurato a maggio dell’anno scorso. Dai riscontri è emerso che l’esercizio intratteneva i propri clienti nella sala da ballo conad alto volume e una volta entrati nelgli agenti hanno verificato una serie di irregolarità amministrative. La Polizia di Stato ha identificato due addetti alla sicurezza privi di titolo autorizzativo per svolgere tale mansione.