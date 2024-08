Da Painkiller a Batman | Caped Crusader Le quattro serie tv della settimana

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 agosto 2024)di Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster, con Matthew Broderick (dal 10 agosto su Netflix) Per chi ha visto la“Dopesick” con Michael Keaton non tutto sarà una novità. In sei episodi racconta la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti, partendo da un articolo del New Yorker e da un saggio di Barry Meier intitolato “L’impero dell’inganno”. L’attenzione, oltre che sulle vittime – tra cui l’artista Nan Goldin, come racconta Laura Poitras nel documentario “Tutta la bellezza e il dolore” – è sulla Purdue Pharma. La ditta farmaceutica di Richard Sackler & family, medico e erede di Arthur Sackler che aveva inventato e commercializzato il Valium. Cambio di generazione, è la volta dell’OxiContin. Placa anche i dolori più resistenti e non dà dipendenza, dicono ai medici. E investono i profitti in collezioni d’arte.