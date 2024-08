Da Il Collegio al Grande Fratello Giulia Mannucci nel cast?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di sabato 3 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, L’attesa per la nuova edizione delè sempre più febbrile. Mentre Mediaset mantiene il massimo riserbo, i rumor sui possibili concorrenti si moltiplicano giorno dopo giorno. Tra i nomi più caldi del momento figura quello di, la giovane pilota e influencer già nota al pubblico per la sua partecipazione al docu-reality Il. Da Ilalla Casa più spiata d’Italiaal2024? Ricordiamo cheentrò nelle case degli italiani nel 2019, quando era ancora una studentessa dell’Istituto Aeronautico di Roma. La sua partecipazione alla rivelò alpubblico come una ragazza determinata, con grandi ambizioni e un sogno nel cassetto: diventare pilota.