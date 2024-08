Conte prova a blindare la sua leadership nel M5S scaricando Grillo e gli ortodossi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 agosto 2024) Finora ha deciso tutto lui, con pochi fidati collaboratori. Tanto che la sede del M5S a Campo Marzio sembra più lo studio di un professionista. Per l'appunto di un avvocato, l'avvocato Giuseppe, l'ex presidente del Consiglio che ha ribaltato il motto delle origini dall'uno vale uno, all'uno sopra tutti. Poi le cose non sono andate come dovevano. A dire il vero da quel giorno infausto del 2021, in cui di primo pomeriggio convocò i giornalisti dietro ad un tavolino in piazza Colonna per spiegare insieme a Rocco Casalino l'immeritata fine del governo (ah Renzi Renzi), nulla è andato per il verso giusto.