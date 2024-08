Ciclomercato Pellizzari passa alla Red Bull-Bora-Hansgrohe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 agosto 2024 – Nel Giro d'Italia 2024 si è messo in mostra attaccando a ripetizione in salita, sfiorando la vittoria di tappa e chiudendo con un buon 49esimo posto: il successo sulle strade di casa non è arrivato anche a causa dell'interferenza, per così dire, del vorace cannibale Tadej Pogacar, ma gli sforzi non sono stati vani per Giulio, che nel 2025 approderàRed, effettuando quindi il grande salto dVF Group-Bardiani CSF-Faizanè, realtà Professional,categoria World Tour. I dettagli Uno dei talenti più cristallini di un ciclismo italiano, tuttora alle prese con una fase di transizione, a partire dal prossimo anno potrà proseguire il suo processo di crescita in seno a una formazione importante, prestigiosa e in continua espansione grazie all'ingresso del nuovo sponsor. "Sono molto felice di far parte di questo nuovo progetto.