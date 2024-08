Casa Santa Maria ladri in azione Arrivano i frati e li mettono in fuga E’ l’ennesima incursione notturna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Momenti di terrore a: inun gruppo di malviventi. Saranno le indagini dei carabinieri della stdi Monsampolo, competente per territorio, a chiarire quanto sta accadendo ormai da anni nella struttura di Rocca Brignola a Pagliare. Teatro ormai da tempo di incursioni notturne da parte di malviventi che l’hanno distrutta e depredata. I soliti ignoti oltre a devastare l’interno con scritte e appiccando anche incendi hanno rubato tutte le rubinetterie e persino il tabernacolo di una piccola cappella. L’ultimo attacco in ordine di tempo risale a giovedì sera. Erano passate le 21.30 quando un gruppo di giovanissimi, una decina circa, con torce alla mano ha fatto irruzione nella struttura. I padri dehoniani che, dopo il terremoto vivono in unanelle vicinanze del santuario, sono stati avvisati e subito si sono recati sul posto.