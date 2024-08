Calendario basket femminile oggi orari Olimpiadi 2024 | programma partite 3 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Quinta giornata in arrivo per il torneo dialledi Parigie allo Stade Pierre Mauroy si chiude il Girone A, con una sfida da dentro e fuori e una fondamentale per la classifica aggregata. Si inizia alle 11.00 con Porto Rico-Cina, un match tra due formazioni ancora a caccia della prima vittoria. E un successo sarebbe fondamentale per provare a entrare nella top 8 della classifica aggregata e cercare di strappare un pass per i quarti di finale. Alle 13.30, invece, sfida sulla carta più equilibrata tra la Spagna e la Serbia. Le serbe sono attualmente terze nella classifica aggregata e le spagnole quinte, entrambe però con due vittorie e zero sconfitte. Chi vince conquista il gruppo A e, soprattutto sarà sicuramente nella top 4 della classifica aggregata in vista degli accoppiamenti dei quarti.