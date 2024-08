Boxe | clamoroso Carini cambia il verdetto e arriva il super premio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 3 agosto 2024) La vicenda di Angelacontinua a far discutere. Per l’azzurra èto a sorpresa ilcheildel campo. Sono ormai passati due giorni dall’incontro tra Angelae l’algerina Khelif, ma le polemiche e le discussioni non sono assolutamente terminate. La decisione dell’azzurra di lasciare il ring dopo soli 46 secondi divide in due i social e non solo. In molti hanno condiviso la scelta fatta dalla pugile italiana. Un passo indietro considerato da diversi utenti coraggioso. Ma c’è anche chi, come per esempio la professionista Vissia Trovato, che non sono d’accordo con quanto fatto dalla nostraur. Angela– cityrumors.it – foto AnsaE in queste ultime ore c’è una novità molto importante per la stessa. Si è deciso di dare unall’azzurra nonostante la sconfitta sul ring.