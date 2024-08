Beach volley a Bellaria In campo tutti i migliori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Iinterpreti del– Igea Marina. Sarà il Polo Est, per il secondo anno consecutivo, a ospitare la tappa clou del campionato italiano di, giunto alla 31ª edizione. Il tutto dal 31 agosto all’8 settembre, con un evento dai grandi numeri e dalle premesse sportive di altissimo livello. Saranno 350 le coppie presenti in nove giornate di gara, dunque 700 singoli atleti ad affrontarsi nei 12 campi a disposizione. Dai più piccoli ai Master. Il 31 agosto e il 1° settembre sono le giornate dedicate ad Under 14 e 16. 2 e 3 settembre spazio agli Under 18, mentre il 4 e il 5 sono i giorni dell’Under 20. Master in gara dal 6 all’8, così come i protagonisti del Campionato italiano assoluto "Gold", marchiato Fonzies.