Arrivano i temporali ma non si esaurisce l’ondata di caldo | le città da bollino rosso

(Di sabato 3 agosto 2024) L’afa concede un minimo di tregua agli italiani, cona macchia di leopardo che stanno interessando soprattutto il Nord, il Centro e la Sardegna. L’anticiclone africano Caronte ha infatti ceduto il passo correnti instabili che hanno determinato precipitazioni passeggere in tutto il territorio del Belpaese e portato un po’ di ristoro dalrecord che sembra ormai una costante di questa strana estate 2024. La grandine ha causato disagi e bloccato la viabilità nelle regioni settentrionali, causando forti disagi soprattutto in Piemonte e Toscana. Proprio per quest’ultima e per una vasta area che comprende le Marche e l’Abruzzo è stata diramata l’allerta gialladella Protezione Civile per sabato 3 agosto. A ogni modo ilestremo non è finito e continuerà almeno fino a lunedì 5 agosto.