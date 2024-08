Trampolino elastico Bryony Page si consacra | Campionessa Olimpica completato lo Slam

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024)ha coronato un inseguimento durato tutta la carriera, completando la propria scalata verso la vetta del, disciplina che fa parte della famiglia della ginnasta. La formidabile britannica ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, migliorandosi dopo il bronzo di Tokyo 2020 e l’argento di Rio 2016. La due voltedel Mondo (2021 e 2023, intervallati da un argento) e due volted’Europa (2022 e 2024) si è imposta con pieno merito alla Bercy Arena, che da domani tornerà a ospitare la ginnastica artistica con le finali di specialità. La 33enne ha eseguito un esercizio di splendida caratura tecnica, venendo premiata con il punteggio complessivo di 56.480: 15.000 per le difficoltà, 16.400 per l’esecuzione, 15.580 per il tempo di volo, 9.500 per lo spostamento orizzontale.