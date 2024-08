Strage Bologna | Gasparri’Bolognesi ricordi vittime e non dica sciocchezze su giustizia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 2 ago. (Adnkronos) – ?La separazione delle carriere è in vigore in tanti Paesi democratici e occidentali. Spiace che Bolognesi usi un momento di ricordo, di tutta la nazione, delledelladiper sviluppare polemiche gratuite e infondate. Bolognesi ha tutto il diritto di ricordare con forza ledella, ma non ha il diritto di direcome quelle che oggi ha proferito a”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.“La riforma della giustizia -ricorda- è un obiettivo sacrosanto di questo Paese. Usare eventi che riguardano l?intera comunità nazionale per una propaganda di parte e di basso livello è veramente una caduta di stile, che offende in primo luogo l’evento, lee l’occasione che è stata utilizzata?.