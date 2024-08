Stevie Nicks dal 1975 ad oggi | non solo icona musicale

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 2 agosto 2024) Life&People.it “To the gypsy That remains Her face says freedom With a little fear I have no fear Have only love And if I was a child” Gypsy, Stivie: la regina degli anni 70? Sono i tardi anni ’60 quando inizia ad affacciarsi in Inghilterra un nuovo genere folk tipicamente statunitense, che si distacca dai filoni pop dei Beatles. Sono gli anni dei cantautori Paul Simon, Al Stewart, della sensibilissima cantautrice Sandy Denny, dei folk clubs, di quelle scene musicali così suggestive e piene di fascino che ancora vengono ricordate con nostalgia: tra locali underground, veri rocker e sonorità che influenzeranno le più grandi band di sempre, dai Led Zeppelin alla Jimi Hendrix Experience.