Sony ha pagato troppo Bungie secondo alcuni ex sviluppatori del team di Destiny 2

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 2 agosto 2024)ha, questa è la convinzione diex dipendenti deldi sviluppo a cui dobbiamo Halo e2, rimasti ovviamente anonimi per evitare problemi di natura legale. Stephen Totilo ha pubblicato proprio in queste ore un nuovo report su Game File, con l’obiettivo di condividere nuove informazioni in merito ai 220 licenziamenti annunciati appena poche ore fa dallo studio americano. Chiacchierando direttamente con Totilo, quattro exdihanno prima di tutto rivelato che le recenti ondate di licenziamento non dipendono direttamente da, visto che il motivo principale per cui sono avvenute derivano dalle scelte sbagliate compiute dalla dirigenza deldi sviluppo.