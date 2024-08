Sindaco Taranto Ilva parta da salute occupazione viene dopo

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tarantini Time Quotidiano“Al centro di tutto deve esserci il bene della comunità. La tutela dell’ambiente e dellasono dirimenti e vengono prima di tutto il resto, anche dell’. Mi pare che si sia creato un clima costruttivo, siamo pronti al confronto”. Lo spiega in un’intervista a Repubblica Rinaldo Melucci,di, che da anni conduce una battaglia per il riscatto della città che ospita l’, l’acciaieria più grande d’Europa. Ora c’è il bando per la vendita dell’impianto.“Intanto, è un passo in avanti rispetto al precedente bando, quello messo a punto dall’allora ministro Calenda, che non conteneva alcun riferimento alla città – commenta -. Si tratta di una previsione che andrà riempita di contenuti, prevedendo azioni e interventi concreti”. Ilrilancia la sua proposta di un accordo di programma fra Governo, Comune, Regione e azienda.