Scelto il successore di Haniyeh | ecco chi è il nuovo leader di Hamas

(Di venerdì 2 agosto 2024) Khaled Meshal è ildi Ismail, ucciso a Teheran negli scorsi giorni. A renderlo noto è stato il ministero degli Esteri turco in un comunicato stampa seguito a una conversazione tra il capo della diplomazia di Ankara, Hakan Fidan, e lo stesso Mashal che viene definito «il capo ad interim del politburo di». Dopo la morte dila Turchia mantiene quindi aperto il canale di dialogo conattraverso l'exdel movimento, considerandolo il reggente. Questa mattina, in base a quanto riportato dai media turchi, il ministro degli Esteri Fidan ha parlato al telefono con Meshal, che diè stato fondatore,e capo politico prima di lasciare il posto allo stesso. Al centro della telefonata la morte die i prossimi passi da compiere per il futuro di una sempre più complicata trattativa per porre fine al conflitto.