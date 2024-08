Rimini schianto tra auto e furgone | due feriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Incidente sulla via Emilia a Santa Giustina, di fronte alla chiesa: coinvolti un'e un. Le cause sono ancora da chiarire. L'impatto, avvenuto nella tarda mattinata, ha causato gravi ferite a due persone, immediatamente trasportate all'ospedale Bufalini di Cesena dai sanitari intervenuti sul posto. Oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e la Polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico. L'incidente ha causato disagi alla circolazione.