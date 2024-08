Reggiana ecco il regista | ufficiale Leo Stulac dal Palermo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Reggio Emilia, 2 agosto 2024 – Ora è: Leoè un nuovo calciatore della. Il centrocampista sloveno classe 1994 arriva dalin prestito biennale (fino al 30 giugno 2026).non era nel progetto del, e non era nemmeno stato convocato per il ritiro dei rosanero a Manchester. Gradiva la destinazione, ma in mezzo c’era lo scoglio delle visite mediche, superato con successo.arriva da un biennio in Sicilia da 33 presenze, 4 gol e 5 assist. Spesso però è stato frenato da diversi problemi fisici, laè stata scelta come occasione di rilancio. La caratura del giocatore non si discute: tra Empoli, Venezia, Parma econta 113 presenze in Serie B con 15 gol e 16 assist e ben 49 gettoni in Serie A con 2 gol e 3 assist. Per lui anche 8 presenze con la nazionale della Slovenia.