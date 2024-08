Rapina in banca ad Ardea banditi in fuga

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

2 agosto 2024 – Con una Fiat Panda rubata poco prima, e usata successivamente come auto-ariete, alcuni malviventi hanno sfondato la porta d'ingresso dellaCredito Cooperativo di Roma sita in, alla Nuova Florida con sede in viale Gorizia. Di li a poco sono giunti i carabinieri della locale Tenenza, che hanno dato l'allarme per il furto allae con il 112 si sono messi alla ricerca dei malviventi. Ma, al momento, non si hanno ulteriori notizie. Tuttavia, ciò è solo la punte dell'iceberg di un problema molto più grande: la criminalità.continua infatti ad essere preda di questa piaga. Non passa giorno che non ci siano furti di auto o di oggetti depositati dentro le auto, furti in abitazione, incendi dolosi, auto rubate. Ed ormai quotidianamente i residenti segnalano punti di spaccio.