Presentato il Taranto beer fest 2024 il programma

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoDopo lo straordinario successo della prima edizione dell’anno scorso con oltre 20.000 presenze, torna al Parco Cimino il “”, la più importante maniazione di questo tipo organizzata sul territorio! Formula vincente non si cambia: anche la seconda edizione delsi terrà per quattro serate, da giovedì 8 a domenica 11 agosto, con inizio alle ore 20.00 nell’area antistante il Parco Cimino che, interamente recintata per l’occasione, è stata messa a disposizione dal Comune diin collaborazione con Kyma Mobilità. Saranno quattro imperdibili serate, presentate dalla cantautrice e producer Chiara Turco, ognuna con un riccodi iniziative di intrattenimento per piccini e adulti, il mercatino dell’artigianato e una grande area food and beverage con più di 1.