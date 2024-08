Parigi 2024 Al Bano | Io la Meloni e Snoop Dogg che felicità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Intervistato dall’Ansa, il cantante italiano Alha parlato della sua presenza alle Olimpiadi di, dove ha visto in compagnia della presidente del consiglio Giorgiala finale della categoria 78 kg del judo femminile, vinta dall’azzurra Alice Bellandi. A fine gara un curioso siparietto, quando il rapper americanogli ha chiesto un selfie e si è unito al coro come tutti gli spettatori, che cantavano ‘’, vera e propria colonna sonora delle gare del judo. “Vi giuro che è stato tutto casuale – ha detto Alridendo compiaciuto -, niente di preparato, la cosa più bella, semplice. È stato fantastico, è bello inventarsi scene come questa. Io ero lì da ambasciatore della federazione mondiale del judo, anche se non ne capisco nulla, perché il presidente Marius Vizer mi ha voluto. A volte la vita ti offre cose eccezionali“.