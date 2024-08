Omicidio Paganelli il dna e la lettera di Dassilva | nuovi elementi che potrebbero rivelare l’assassino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024) Durante la prima visita di Valeria Bartolucci al marito Louis, detenuto nel carcere di Rimini come indagato per l’di Pierina, la polizia penitenziaria ha sequestrato una lungain cui l’uomo chiederebbe scusa alla moglie “per quello che ha fatto”. La, trovata appallottolata e nascosta superficialmente, è stata scoperta durante le perquisizioni di routine effettuate durante le visite ai detenuti. Questo documento, di grande rilevanza investigativa, potrebbe avere un impatto significativo sulle indagini relative all’della 78enne testimone di Geova. Louis, 34enne senegalese, è in carcere da metà luglio e si dichiara innocente tramite il suo avvocato, Riario Fabbri. Valeria Bartolucci ha sempre sostenuto l’innocenza del marito e gli ha fornito un alibi parziale, come valutato dagli inquirenti.