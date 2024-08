Olimpiadi Parigi 2024 | Djokovic non si ferma Musetti si giocherà la medaglia di bronzo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) Entrambi arrivavano a questa partita senza mai aver perso un set, carichi di motivazione. Lorenzovoleva regalare unaal suo paese, lo stesso. La motivazione del serbo era sicuramente superiore, dopo le delusioni olimpiche maturate negli ultimi anni, come detto da lui “Unaper la Serbia è qualcosa che non si vede spesso”. Il primo set era iniziato a favore dell’italiano con una palla break arrivata in apertura non concretizzata. In seguito Nole ha aumentato il livello del gioco, portando a casa un break in una situazione di 0-40, concludendo poi il set senza sbagliare al servizio. Il secondo set e il successo del serbo All’inizio del secondo parziale c’è stato uno scambio di servizi persi. Per due volteha conquistato il break, perdendolo il game successivo.