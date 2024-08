Nuovo accordo al Crpa Il 50% degli utili va ai dipendenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Piùsi fanno, più aumenta lo stipendio. La nuova logica di ridistribuzione è stata scottoscritta in unsul premio di risultato con il Centro Ricerche Produzioni Animali di Reggio, azienda partecipata fra gli altri dall’Istituzione Scuole e Nidi, da Cciaa, dalla Provincia, dal Consorzio del Parmigiano-Reggiano, dalla Confederazione Italiana Agricoltori, da Coldiretti, oltre ad avere azioni proprie. I 40hanno votato in assemblea, all’unanimità, l’. La trattativa sindacale ha portato alla condivisione dei parametri eindicatoriad individuare il premio di risultato stabilito nel 50% del risultato di gestione (utile) per il triennio 2024 – 2026.