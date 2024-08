Musetti-Auger Aliassime | orario finale 3-4 posto Olimpiadi programma tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lorenzoha ancora la possibilità di eguagliare il miglior risultato di sempre dell’Italia del tennis allelimitatamente al torneo di singolare maschile: l’azzurro, nellaper il terzodei Giochi di Parigi 2024, affronterà domani, sabato 3 agosto, il canadese Felix, numero 13 del tabellone. Esattamente un secolo fa, infatti, alledi Parigi 1924, Uberto de Morpurgo vinse il bronzo:, numero 11 del seeding, avrà la possibilità di emularlo in quello che sarà il quarto match dalle ore 12.00 sul Court Philippe Chatrier. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.