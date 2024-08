LIVE Pisa-Inter 1-0 | quattro cambi per la ripresa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024)è la quarta amichevole precampionato per la stagione 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Filippo Inzaghi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19.30, si gioca alla Cetilar Arena.1-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 51’ Sta giocando Mkhitaryan a supporto di Correa, col Tucu finora ectoplasmatico come praticamente sempre nella sua esperienza all’. 20.36 Si riparte! Sostituzione: Nicolas per Semper,o in porta. Sostituzioni: Bastoni per Acerbi, Dimarco per Fontanarosa, Darmian per Kamaté, Frattesi per Salcedo. 20.32 Squadre che stanno lentamente rientrando in campo, sicurinell’. Tutt’altro che dimenticabile prima frazione, che si chiude in svantaggio con il gol dei padroni di casa proprio nel recupero.