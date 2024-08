LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Italia in finale nella 4×400 mista record del mondo per gli USA Attesa per Fabbri e Weir

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.58 Baldwin passa la misura di 2.17 al terzo tentativo. 19.57 Vittoria per Cooper Gaspar in 1:58.88. Qualificate anche Sekgodiso e Pellaud.prossima batteria ci sarà Coiro. 19.56 Inizia la seconda batteria degli 800 metri. 19.54 Skotheim fuori ai 2.14, Baldwin fallisce il primo tentativo a 2.17. 19.53 Entrano in pista le atlete della seconda batteria degli 800 metri: 2 SUI PELLAUD Rachel 1:58.60 1:58.60 32 3 CUB COOPER GASPAR Daily 1:58.61 1:58.61 39 4 POL WIELGOSZ Anna 1:59.07 1:59.07 33 5 RSA SEKGODISO Prudence 1:57.26 1:57.26 11 6 BRN JEPKOSGEI Nelly 1:58.93 1:58.93 7 ESP MARTIN Lorena 2:00.33 2:00.33 57 8 BRA de LIMA Flavia Maria 2:00.40 2:00.92 47 9 UGA NAKAAYI Halimah 1:57.26 1:57.26 4 19.50 Secondo errore per Skotheim. 19.49 Baldwin supera i 2.14 al primo tentativo. Errore per Skotheim. 19.