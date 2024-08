L' indifferenza ferisce l' anima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Bologna, 2 agosto 2024 – In riferimento alla donna scippata con bimba piccola in braccio, stretta nel marsupio, nel quartiere Bolognina esprimo una considerazione: un'amarezza assoluta. Nessuno l'ha aiutata, nessuno le ha prestato attenzione. Ai "signori" presenti e che nemmeno dopo il fatto sono intervenuti per aiutare questa mamma, auguro una sola cosa: di trovarsi loro stessi nella medesima situazione. Un episodio che indigna, una vera vergogna in una città come Bologna. Franco Favretto Risponde Beppe Boni L'non ha collocazione geografica. A Bologna una mamma con la sua piccola in braccio viene scippata, a Roma o Milano persone vengono aggredite nella metropolitana e nessuno interviene. Fotografie da un’Italia distratta insensibile alla sofferenza degli altri. Però credo che non sia il vero volto del Paese.