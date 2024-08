Lecco primo esodo d' agosto | Statale 36 da bollino nero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024), 22024 –36 da, per ildi massa estivo di. Lo prevedono i tecnici di Anas che gestiscono i 101 chilometri di importante arteria che collega l'hinterland di Milano alle porte della provincia di Sondrio, passando per la Brianza, il Comasco e. “Spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato”, avvertono gli esperti di traffico. Un piccolo assaggio delle code e dei rallentamenti che potrebbero verificarsi sabato e domenica, lo si è avuto già quest'oggi. A peggiorare ulteriormente la situazione c'è anche la chiusura della linea ferroviaria tra Colico e Tirano, che costringe in auto anche quanti invece vorrebbero spostarsi in treno. Per limitare disagi e intoppi, sono stati rimossi quasi tutti i cantieri.