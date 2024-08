La Casa Bianca | Iran attaccherà Israele nei prossimi giorni Il piano per una coalizione internazionale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024) I vertici istituzionali americani ne sono convinti: l’, a seguito dell’uccisione del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh avvenuta a Teheran, muoverà un attacco controentro i. Secondo la, non si tratterà di un atto dimostrativo come quello del 13 Aprile scorso, ma di un’operazione più ampia, che potrebbe svolgersi con il coinvolgimento di Hezbollah. Per questo Washington sta pensando a unper contrastare l’azione di Teheran, che potrebbe prevedere la mobilitazione di una. L’informazione è stata fornita ad Axios da tre dirigenti statunitensi, che hanno anche spiegato come sia difficile per gli Usa creare unalocale con i Paesi che hanno protetto Tel Aviv dal precedente attacco.