Ingorgo di decreti in Parlamento prima della pausa estiva Il governo Meloni ne ha già fatti più di 70 Fontana | Vanno diminuiti

(Di venerdì 2 agosto 2024) Corsa dell’ultimo minuto inper riuscire a smaltire i quattroda approvare. E per evitare che scadano. Un “traffico intenso” che comporterà lo slittamento di alcuni dei temi caldi, dalla nomina del nuovo cda Rai alla riforma del premierato. Senza contare l’elezione del giudiceCorte costituzionale, un “vulnus” ancora non sanato nonostante il richiamo di Sergio Mattarella. Lo stesso presidenteCamera, il leghista Lorenzo, intervenendo durante la cerimonia del Ventaglio, ha confermato la condanna per “l’uso eccessivo deid’urgenza da parte del”. E ha detto di aver scritto a Giorgiaper “auspicare un cambio”.