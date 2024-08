Grande successo per il Team Building 2024 di Confartigianato a Chiusi della Verna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Arezzo, 2 agosto– Si è concluso conil recente evento diorganizzato da, tenutosi nella suggestiva località di. L'iniziativa ha visto la partecipazione attivasquadra del segretario Alessandra Papini e del presidente Maurizio Baldi, impegnati insieme ai loro collaboratori in un intenso programma di attività finalizzate a rafforzare lo spirito di squadra e a prepararsi per le nuove sfide future. Il programma dell'evento, svoltosi in uno scenario naturale di rara bellezza, ha incluso una serie di attività mirate allo sviluppocollaborazione,comunicazione eleadership. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi in diverse prove pratiche e riflessioni teoriche, tutte volte a migliorare la coesione del gruppo e a incentivare il pensiero strategico.